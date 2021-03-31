ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Април – 07 Април 2021 и 25 Март – 31 Март 2021

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Участвай в Томболата на ЦБА Коме; Свински гърди с кост, 1 кг – цена 7,49 лв.; Наборъ Кашкавал от краве мляко, пита, 1 кг – цена 8,99 лв.; Lindt Lindor Шоколадови бонбони, различни видове, 200 гр – цена 7,29 лв.; Lavazza Мляно кафе Crema e Gusto, 250 гр – цена 4,99 лв.; Fa Душ гел Aloe Vera или Honey, 550 мл – цена 3,99 лв.; Репички връзка, произход България – цена 0,79 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Април – 07 Април 2021



ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Март – 31 Март 2021