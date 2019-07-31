В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: ЦБА Охладено пилешко цяло бутче, тарелка, 1 кг – цена 3,49 лв.; Мляно кафе Нова Бразилия, 100 гр – цена 3,49 лв.; Lacrima Краве сирене, насипно, 1 кг – цена 9,99 лв.; Бира Ариана 4.5%, 2 л – цена 1,79 лв.; Мастика Пещера, 700 мл – цена 6,99 лв.; Алуминиево филио Свеет Хоме, 10 м – цена 1,09 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини CBA ще откриете в градовете: Банско, Благоевград, Бургас, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Долна Митрополия, Дулово, Карнобат, Козлодуй, Кубрат, Мизия, Монтана, Омуртаг, Оряхово, Павликени, Перник, Петрич, Плевен, Поморие, Разград, Русе, с.Черноморец, Сандански, Созопол, София, Стара Загора, Стражица, Троян, Тръстеник, Търговище, Шумен, Царево.

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ЦБА Коме Каталог-Брошура 01 Август – 07 Август 2019



ЦБА Коме Каталог-Брошура 25 Юли – 31 Юли 2019