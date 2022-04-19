ЦБА Коме Каталог Брошура Великден 21 Април – 27 Април 2022 и 14 Април – 20 Април 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински гърди с кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Dessea Шоколад великденски, 90 гр – цена 0,95 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter 82%, 250 гр – цена 4,99 лв.; Агнешка дроб сарма, 1 кг – цена 7,99 лв.; Елиаз Козунак венец, 500 гр – цена 3,49 лв.; Krina Ориз Екстра, 1 кг – цена 2,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Коме Каталог Брошура Великден 21 Април – 27 Април 2022

ЦБА Коме Каталог-Брошура 14 Април – 20 Април 2022