ЦБА Коме Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021 и 22 Април – 28 Април 2021

Публикувано в на 28 април 2021 admin

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Пресни картофи, произход България, 1 кг – цена 2,99 лв.; Калиакра Слънчогледово олио първа преса, 1 л – цена 2,89 лв.; Българско агнешко месо на топ цена; Детелина Печен фъстък, 200 гр – цена 1,49 лв.; Zaini Шоколадови бонбони Boule d’Or, различни видове, 154 гр – цена 2,99 лв.; Банани, произход Еквадор, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.

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Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021


ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Април – 28 Април 2021

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