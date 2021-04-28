ЦБА Коме Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021 и 22 Април – 28 Април 2021

В новата брошура-каталог на ЦБА Коме ще откриете: Пресни картофи, произход България, 1 кг – цена 2,99 лв.; Калиакра Слънчогледово олио първа преса, 1 л – цена 2,89 лв.; Българско агнешко месо на топ цена; Детелина Печен фъстък, 200 гр – цена 1,49 лв.; Zaini Шоколадови бонбони Boule d’Or, различни видове, 154 гр – цена 2,99 лв.; Банани, произход Еквадор, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на CBA.

Верига магазини СВА КОМЕ ще откриете в градовете: София, Дупница, Сливница, Ихтиман, Самоков, Своге, Елин Пелин, Перник, Банкя, Костинброд, с. Казичене, с. Долни Лозен и с. Гара Елин Пелин

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ЦБА Коме Брошура Великден 29 Април – 05 Май 2021



ЦБА Коме Каталог-Брошура 22 Април – 28 Април 2021