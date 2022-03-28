ЦБА Каталог Брошура 31 Март – 06 Април 2022 и 24 Март – 30 Март 2022

Публикувано в на 29 март 2022 admin

В новия каталог-брошура на CBA ще откриете: Зеле пролетно, произход Северна Македония, 1 кг – цена 1,99 лв.; Алфа фарм Кюфтета, охладени, 10×50 г – цена 2,99 лв.; Ябълки шарени, 1 кг – цена 1,19 лв.; Елит Мес Свинско филе, варено-пушено, 1 кг – цена 7,90 лв.; Tchibo Sicilia/Milano Кафе мляно, 250 г – цена 5,99 лв.; Melange Бисквити и вафли, асорти, 500 гр – цена 3,59 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 31 Март – 06 Април 2022

ЦБА Каталог Брошура 24 Март – 30 Март 2022

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