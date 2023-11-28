ЦБА Каталог Брошура 30 Ноември – 06 Декември 2023 и 23 Ноември – 29 Ноември 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Пресен шаран, 1 кг – цена 8,88 лв.; СВА Скумрия замразена, 1 кг – цена 6,39 лв.; Ведраре Сирене Дунавия, 200 гр – цена 3,59 лв.; Мъдрево Краве сирене, 1 кг – цена 11,90 лв.; Лесидрен Краве сирене, 900 гр – цена 11,99 лв.; Каракачанка Краве кашкавал пита, 1 кг – цена 13,90 лв.; Димитър Маджаров Краве кашкавал вакуум, 380 гр – цена 8,99 лв.; Пастир Краве кашкавал вакуум, 400 гр – цена 10,39 лв.; Beliisa Краве кашкавал вакуум, 400 гр – цена 6,99 лв.; Тракийски кори за баница фини, охладени, 400 гр – цена 1,99 лв.; Пилешко филе охладено, 1 кг – цена 13,99 лв.; Амета Пиле охладено, 1 кг – цена 6,69 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 30 Ноември – 06 Декември 2023

ЦБА Каталог Брошура Черен Петък 23 Ноември – 29 Ноември 2023