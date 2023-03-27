ЦБА Каталог Брошура 30 Март – 05 Април 2023 и 23 Март – 29 Март 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Fairy All in 1 Lemon Таблетки за съдомиялна машина 42 бр – цена 12,99 лв.; Brite Цветоулавящи кърпи 2х20 броя в кутия – цена 5,39 лв.; Лактима Айрян Балкан, 500 мл – цена 1,29 лв.; Лесидрен Кисело мляко 2%, 400 гр – цена 1,29 лв.; Ведраре Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 8,99 лв.; Димитър Маджаров Краве сирене бяло, саламурено, 500 гр – цена 12,79 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 30 Март – 05 Април 2023

ЦБА Каталог Брошура 23 Март – 29 Март 2023