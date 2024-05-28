ЦБА Каталог Брошура 30 Май – 05 Юни 2024 и 23 Май – 29 Май 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Лактима Кисело мляко 3,6% Балкан, 400 гр + 100 гр – цена 1,29 лв.; Оlimpus Кисело мляко 4,5%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Фермата Пилешки кренвирши, 1 кг – цена 5,29 лв.; Лаком дол Колбас Хамбургски/ Телешки, 1 кг – цена 5,59 лв.; Елит мес Суджук Подкова за скара, 1 кг – цена 12,89 лв.; Народен Шпек Класик/ Бургас вакуум, 220 гр – цена 3,99 лв.; Меско Шпек Мелник вакуум, 230 гр – цена 6,99 лв.; Луканка Юнашка вакуум, 350 гр – цена 7,19 лв.; Димитър Маджаров Луканков колбас Закуска вакуум, 200 гр – цена 4,79 лв.; Ханджийски Сушеница вакуум, 130 гр – цена 2,89 лв.; Еко Мес Луканка слайс, вакуум, 100 гр – цена 2,89 лв.; Еко Мес Суджук телешки слайс, вакуум, 140 гр – цена 6,39 лв.; Перелик Филе Елена/ Пастърма/ Бабек/ Луканка слайс, вакуум, 100/160 гр – цена 4,99 лв.; Браво Пуешко филе/ Луканков колбас слайс, вакуум, 180/ 150 гр – цена 4,99 лв.; Еко Мес Свинско филе жарено слайс, вакуум, 130 гр – цена 4,59 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

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