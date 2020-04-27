Празнувайте Гергьовден с ЦБА: Вино Свети Георги шардоне или мерло, 3 л – цена 6,99 лв.; Родопа Троян Телешки суджук или луканка, 160/180 гр – цена 5,79 лв.; Bavaria Premium Бира, 330 мл – цена 0,99 лв.; Milka Шоколад, различни видове, 250-300 гр – цена 3,99 лв.; Jim Beam Бърбън, 1 л – цена 23,99 лв.; Dove Дезодорант дамски или мъжки, 250 мл – цена 3,99 лв.; Krups DOlce Gusto Кафемашина, мощност 1450 W – цена 84,99 лв. и много други.

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ЦБА Каталог Брошура 30 Април – 06 Май 2020



ЦБА Каталог Брошура 23 Април – 29 Април 2020