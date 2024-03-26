ЦБА Каталог Брошура 28 Март – 03 Април 2024 и 21 Март – 27 Март 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Еко Мес Луканков колбас Закуска вакуум, 400 гр – цена 8,89 лв.; Еко Мес Луканка Тракийска ХХL вакуум, 550 гр – цена 9,99 лв.; Елит мес Луканка Традиция вакуум, 2 бр х 190 гр – цена 6,99 лв.; Веселина Руска салата, 1 кг – цена 6,99 лв.; Веселина Салата боб по манастирски, 1 кг – цена 7,90 лв.; Маслини Каламата Джъмбо 181/200, 1 кг – цена 9,90 лв.; Киселово Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 12,49 лв.; Тертер Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 350 гр – цена 4,99 лв.; Горица Краве кашкавал пита, 1 кг – цена 14,90 лв.; Здравец Краве кашкавал Ръчен вакуум, 520 гр – цена 11,79 лв.; Ханджийски и фамилия Краве кашкавал Селекция вакуум, 270 гр – цена 6,99 лв.; Акцент Брашно тип 500, 2 кг – цена 2,39 лв.; Акцент Кафява захар Демерара, 400 гр – цена 1,99 лв.; Перла Морска сол кристална, 1 кг – цена 0,39 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

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