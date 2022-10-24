ЦБА Каталог Брошура 27 Октомври – 02 Ноември 2022 и 20 Октомври – 26 Октомври 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: СВИНСКО КОНТРАФИЛЕ охладено, 1кг. – цена 9,29лв.; ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА охладени, 1 кг. – цена 4,49 лв.; ГОРИЦА Краве кашкавал пита, 1 кг. – цена 15,90 лв.; САЯНА Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг. – цена 11,99 лв.; ЧЕХ Свински гърди пушени, без кост, гастро/вакуум, 1 кг. – цена 8,89 лв.; ЧЕРВЕНИ ДОМАТИ Произход: Турция Клас 1, 1 кг. – цена 2,59 лв.; ЛИМОНИ Произход: Турция Клас 1, 1 кг. – цена 3,19 лв.; ЗЕЛЕНА САЛАТА Произход: България Клас 1,1 бр – цена 0,89 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 27 Октомври – 02 Ноември 2022

ЦБА Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2022