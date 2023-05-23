ЦБА Каталог Брошура 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023

Публикувано в на 23 май 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: ROIS Deluxe mix Ядки печени, 150 гр – цена 4,89 лв.; MEGGLE Прясно мляко 1,6% УХТ, 1 л – цена 1,99 лв.; Лактима Айрян Балкан, 500 мл – цена 1,29 лв.; Димитър Маджаров Кисело мляко 3,6% БДС, 400 гр – цена 1,29 лв.; Булгареа Кисело мляко 4,5%, 500 гр – цена 1,49 лв.; DANONE Активия ягода /череша/горски плодове/праскова и маракуя, 280 гр – цена 2,19 лв.; Ралица Краве сирене, 1 кг – цена 11,90 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини CBA тук.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 25 Май – 31 Май 2023

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 18 Май – 24 Май 2023

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