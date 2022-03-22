ЦБА Каталог Брошура 24 Март – 30 Март 2022 и 17 Март – 23 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Елит Мес Луканков колбас Амбарица/Чорбаджийска луканка, вакуум 250 гр – цена 3,49 лв.; De Cecco Маслиново масло Екстра върджин, 1 л – цена 10,99 лв.; Natura Боб Традиционен, 500 гр – цена 1,99 лв.; Sorini Шоколадови бонбони асорти, 1 кг – цена 11,99 лв.; Lavazza Crema e Aroma Кафе на зърна, 1 кг – цена 23,99 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 24 Март – 30 Март 2022

ЦБА Каталог Брошура 17 Март – 23 Март 2022