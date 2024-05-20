ЦБА Каталог Брошура 23 Май – 29 Май 2024 и 16 Май – 22 Май 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Пиле с две допълнителни бутчета охладено, 1 кг – цена 5,99 лв.; Боженци Кисело мляко 4%, 400 гр – цена 1,35 лв.; Димитър Маджаров Прясно мляко 3,6%, 1 л – цена 2,69 лв.; Димитър Маджаров Кисело мляко 3,6%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Киселово Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 12,49 лв.; Орехите Луканка Смядовска вакуум, 2х180 гр – цена 12,99 лв.; Орехите Луканка/Суджук Добруджански/ Телешки/ Чердака вакуум, 180/170/160 гр – цена 7,99 лв.; Орехите Луканков колбас вакуум, 230 гр – цена 6,19 лв.; Меско Луканка/ Суджук Мелник вакуум, 190/170 гр – цена 6,49 лв.; Крум Мушев Луканка Рила вакуум, 220 гр – цена 5,99 лв.; Браво Кренвирши пилешки вакуум, 260 гр – цена 2,69 лв.; Еко Мес Луканка Пазарджик слайс, вакуум, 1 кг – цена 22,99 лв.; Браво Свински врат/биут/ филе варено-пушени слайс, вакуум, 200 гр – цена 5,89 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

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