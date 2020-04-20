В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Крехко пилешко филе за печене, охладено, 1 кг – цена 6,49 лв.; Тандем Шунка Фермерска, печена, 1 кг – цена 17,90 лв.; Винпром Троян Троянска ракия сливова, 700 мл – цена 10,99 лв.; Meggle Прясно мляко Свежо 3.2%, 1 л – цена 1,69 лв.; Spetema Ragazzi Кафе мляно, 2×250 гр – 6,99 лв.; Nestle Lion Десерт, различни видове, 40-42 гр – цена 0,55 лв.; Dove Душ гел, различни видове, 700 мл – цена 3,99 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com



ЦБА Каталог Брошура 23 Април – 29 Април 2020



ЦБА Каталог Брошура 16 Април – 22 Април 2020