В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Monini Classico Маслиново масло Екстра върджин, 1 л – цена 12,99 лв.; Merci Шоколадови бонбони, различни видове, 210-250 гр – цена 6,49 лв.; Tchibo Barista Кафе мляно, 250 гр – цена 7,99 лв.; Свински врат с кост, охладен, 1 кг – цена 7,99 лв.; Bella Бутер тесто, замразено, 2×400 гр – цена 4,98 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 21 Юли – 27 Юли 2022 и 14 Юли – 20 Юли 2022

ЦБА Каталог Брошура 14 Юли – 20 Юли 2022