ЦБА Каталог Брошура 21 Април – 27 Април 2022 и 14 Април – 20 Април 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Търновски Майстори Майсторско филе, 1 кг – цена 24,90 лв.; Fru’ Fru Пенливо плодово вино, бяло/розе/фраголино, 750 мл – цена 9,99 лв.; Nova Грах, 400 г – цена 0,99 лв.; Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 7,77 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 21 Април – 27 Април 2022

ЦБА Каталог Брошура 14 Април – 20 Април 2022