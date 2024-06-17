ЦБА Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2024 и 13 Юни – 19 Юни 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Димитър Маджаров Кисело мляко 3,6%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Булгареа Кисело мляко 4,5%, 500 гр – цена 1,49 лв.; Бони Сръбска наденица, 1 кг – цена 18,89 лв.; Чех Свинска плешка варено – пушена гастро/ вакуум, 1 кг – цена 13,49 лв.; Ханджийски Петрохан, 1 кг – цена 15,89 лв.; Елит Мес Суджук за скара Подкова, 1 кг – цена 12,89 лв.; Перелик Луканка Гастро, 1 кг – цена 20,49 лв.; Орехите Луканка/ Суджук/ Сушеник Майсторлъшка серия вакуум, 220 гр – цена 9,39 лв.; Елит мес Луканков колбас/ Луканка Амбарица/ Чорбаджийска вакуум, 250 гр – цена 4,89 лв.; Крум Мушев Шпек вакуум, 500 гр – цена 5,99 лв.; Орехите Шпек различни видове вакуум, 200/ 230 гр – цена 5,99 лв.; Лаком дол Шпек Родопа вакуум, 200 гр – цена 2,59 лв.; Еко Мес Луканка Пазарджик слайс, вакуум 1 кг – цена 22,99 лв.; Еко Мес Сушеница мини слайс, вакуум, 120 гр – цена 3,59 лв.; Перелик Суджук слайс, вакуум, 160 гр – цена 4,69 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 20 Юни – 26 Юни 2024

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