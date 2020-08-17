ЦБА Каталог Брошура 20 Август – 26 Август 2020 и 13 Август – 19 Август 2020

Публикувано в на 18 август 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Пилешки бутчета, охладени, 1 кг – цена 2,69 лв.; Castelforte Вино мерло/пино гриджо/розе, 750 мл – цена 5,99 лв.; Купи печено пиле и вземи подарък Нестле Familia Сладолед, различни видове, 345 гр – цена 7,99 лв.; Merci Бонбони, различни видове, 200 гр – цена 4,99 лв.; Oreo Биксвити, 176 гр – цена 2,19 лв.; Lavazza Crema e gusto Classico Кафе, 4×250 гр – цена 15,96 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 20 Август – 26 Август 2020


ЦБА Каталог Брошура 13 Август – 19 Август 2020

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