ЦБА Каталог Брошура 19 Ноември – 25 Ноември 2020 и 12 Ноември – 18 Ноември 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Еко Мес Телешки суджук слайс, вакуум 180 гр – цена 4,99 лв.; Mantova Сирене Grana Padano, 200 гр вакуум – цена 5,69 лв.; Свинско месо за готвене, охладено, 1 кг – цена 5,49 лв.; Ariel Прах за пране за бяло или цветно пране, 22 пранета – цена 6,79 лв.; Tchibo Family Кафе мляно, 500 гр – цена 5,99 лв.; Вземи любими продукти Tefal с до -25% отстъпка и много други.

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ЦБА Каталог Брошура 19 Ноември – 25 Ноември 2020



ЦБА Каталог Брошура 12 Ноември – 18 Ноември 2020