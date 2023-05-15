ЦБА Каталог Брошура 18 Май – 24 Май 2023 и 11 Май – 17 Май 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Чех Бекон варено- пушен гастро / вакуум, 1 кг – цена 11,89 лв.; Еко Мес Филе Елена Гастро / вакуум, 1 кг – цена 39,89 лв.; Елит Мес Луканка Домашна, 1 кг – цена 20,89 лв.; Жар Луканка вакуум, 200 гр – цена 4,99 лв.; Тандем Пастърма / Луканка Габровска слайс / вакуум, 130 гр – цена 6,49 лв.; Перелик Луканка / Бабек слайс, вакуум, 160 гр – цена 5,19 лв.; Еко Мес Луканка вакуум, 100 гр – 2,99 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 18 Май – 24 Май 2023

ЦБА Каталог Брошура 11 Май – 17 Май 2023