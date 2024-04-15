ЦБА Каталог Брошура 18 Април – 24 Април 2024 и 11 Април – 17 Април 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Дубравия Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 9,90 лв.; СВА Краве сирене бяло, саламурено, 900 гр – цена 11,90 лв.; Пастир Краве сирене бяло, саламурено, 400 гр – цена 7,99 лв.; Булгарче Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 5,99 лв.; Каракачанка Краве кашкавал пита, 1 кг – цена 14,90 лв.; Ведраре Краве кашкавал вакуум, 400 гр – цена 11,39 лв.; Шпек Мелник вакуум, 230 гр – цена 6,99 лв.; Суджук Мелник вакуум, 170 гр – цена 6,69 лв.; Луканка Мелник вакуум, 190 гр – цена 6,49 лв.; Орехите Луканка/Суджук/Сушеник Майсторлъшка серия вакуум, 220 гр – цена 9,39 лв.; Орехите Сушеница/ Добруджанска/ Чердака/ Телешка вакуум, 180/160 гр – цена 6,99 лв.; Елит Мес Сушеница Търновска/ Чорбаджийска вакуум, 140 гр – цена 3,39 лв.; Браво Кренвирши пилешки вакуум, 260 гр – цена 2,69 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 18 Април – 24 Април 2024

ЦБА Каталог Брошура 11 Април – 17 Април 2024