ЦБА Каталог Брошура 16 Юли – 22 Юли 2020

Публикувано в на 14 юли 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Barilla Спагети No 3/No 5/No 7, 500 гр – цена 1,59 лв.; Jamie Oliver Каменна плоча за пица, 1 кг – цена 29,99 лв.; Filippo Berio Песто, различни видове, 190 гр – цена 3,45 лв.; Castelforte Вино розе/мерло/пино гриджо, 750 мл – цена 5,99 лв.; Sorini Шоколадови бонбони Асорти, 1 кг – цена 10,99 лв.; Свински врат с кост, охладен, 1 кг – цена 6,79 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 16 Юли – 22 Юли 2020


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