ЦБА Каталог Брошура 16 Ноември – 22 Ноември 2023 и 09 Ноември – 15 Ноември 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: КАЙМА от свинско месо охладена, 1 кг – цена 8,99 лв.; Жар ЧИБАПЧЕТА охладени 5 х 80 г, тарелка – цена 4,99 лв.; Пиле охладено, 1 кг – цена 5,99 лв.; Амета Пилешки бутчета охладени, 1 кг – цена 5,79 лв.; Леки Кренвирши, 1 кг – цена 10,49 лв.; Ханджийски Варена наденица, 1 кг – цена 5,79 лв.; Ивет Свинско месо Юнашко варено-пушено, 1 кг – цена 11,89 лв.; Тандем Свинско филе с карамелена коричка печено, 1 кг – цена 28,89 лв.; Еко Мес Луканка/Суджук домашни, 1 кг – цена 35,89 лв.; Еко Мес Луканка XXL Тракийска вакуум, 550 гр – цена 9,79 лв.; ЕЛИТ МЕС Луканка Трапезна Гастро вакуум, 1 кг – цена 17,89 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 16 Ноември – 22 Ноември 2023

ЦБА Каталог Брошура 09 Ноември – 15 Ноември 2023