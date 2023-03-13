ЦБА Каталог Брошура 16 Март – 22 Март 2023 и 09 Март – 15 Март 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Пилешки бутчета охладени, 1 кг – цена 4,69 лв.; ЧЕХ Свинско филе пушено гастро вакуум, 1 кг – цена 10,89 лв.; FUNDIEZ Шоколадови бонбони, 195 гр – цена 4,49 лв.; Димитър Маджаров Шпек Бургас, 260 гр – цена 7,69 лв.; Димитър Маджаров Краве сирене бяло саламурено, 400 гр – цена 9,49 лв.; Победа Бисквити Закуска какао, 355 гр – цена 3,39 лв.; NUTELLA Течен шоколад, 400 гр – цена 7,49 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 16 Март – 22 Март 2023

ЦБА Каталог Брошура 09 Март – 15 Март 2023