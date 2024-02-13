ЦБА Каталог Брошура 15 Февруари – 21 Февруари 2024 и 08 Февруари – 14 Февруари 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Милком Прясно мляко 3,6%, 1 л – цена 2,19 лв.; Лактима Айрян Балкан, 500 мл – цена 1,29 лв.; Боженци Кисело мляко 2,2%, 400 гр – цена 1,29 лв.; Димитъе Маджаров Кисело мляко 3,6%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Ралица Краве сирене бяло, саламурено , 1 кг – цена 12,49 лв.; Боженци Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 1 кг – цена 13,99 лв.; Пастир Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 7,99 лв.; Сакарела Краве кашкавал вакуум, 400 гр – цена 7,99 лв.; Ведраре Краве кашкавал вакуум, 400 гр – цена 11,39 лв.; Горица Краве кашкавал пита, 1 кг – цена 14,90 лв.; Веселина Хумус различни видове, 210 гр – цена 2,99 лв.; Фамилия Кори за баница/ баклава охладени 500/400 мг – цена 2,99 лв.; Ивет Свински бузи паприковани варено-пушени, 1 кг – цена 10,59 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

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