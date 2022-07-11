ЦБА Каталог Брошура 14 Юли – 20 Юли 2022 и 07 Юли – 13 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Свински бут без кост, охладен, 1 кг – цена 7,49 лв.; Диня, произход Гърция, 1 кг – цена 0,79 лв.; Пъпеш, 1 кг – цена 1,49 лв.; Cirio Gentle Recipes Маслиново масло, 1 л – цена 10,99 лв.; Шоколадови бонбони Toffifee, 125 гр – цена 2,89 лв.; Olympus Натурален сок портокал/морков, 1 л – цена 3,49 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 14 Юли – 20 Юли 2022

ЦБА Каталог Брошура 07 Юли – 13 Юли 2022