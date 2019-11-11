В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Маслиново масло Коста Доро Екстра върджин, 1 л – цена 8,99 лв.; Пилешко филе, охладено, 1 кг – цена 7,77 лв.; Вино Резерва Домейн Бойар каберне совиньон и мерло, 750 мл – цена 3,49 лв.; Шоколад Орео сандвич Милка, 100 гр – цена 1,09 лв.; Дезодорант Рол-он или Стик Нивеа, 150/50/40 мл – цена 2,99 лв.; Крем за лице Нивеа, 75 мл – цена 2,34 лв. много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com



ЦБА Каталог Брошура 14 Ноември – 20 Ноември 2019



ЦБА Каталог Брошура 07 Ноември – 13 Ноември 2019