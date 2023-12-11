ЦБА Каталог Брошура 14 Декември – 20 Декември 2023 и 07 Декември – 13 Декември 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Габрово Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 9,90 лв.; Булгарче Краве сирене бяло, саламурено, 400 гр – цена 5,99 лв.; Каракачанка Краве кашкавал пита, 1 кг – цена 13,90 лв.; Искра Краве сирене, 900 гр – цена 11,59 лв.; Хаджийски и фамилия Краве кашкавал вакуум, 300 гр – цена 6,99 лв.; Димитър Маджаров Краве кашкавал БДС, вакуум, 200 гр – цена 6,99 лв.; Пиле охладено, 1 кг – цена 5,99 лв.; Амета Пилешко филе, охладено, 1 кг – цена 14,29 лв.; Елит Мес Варена наденица с чубрица, 1 кг – цена 5,89 лв.; Елит Мес Луканка, 1 кг – цена 25,89 лв.; Еко Мес Суджук/ Луканка домашни, 1 кг – цена 32,89 лв.; Ивет Бахур, 1 кг – цена 11,89 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 14 Декември – 20 Декември 2023

ЦБА Каталог Брошура 07 Декември – 13 Декември 2023