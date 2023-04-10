ЦБА Каталог Брошура 13 Април – 19 Април 2023 и 06 Април – 12 Април 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Агнешко месо охладено; Търновски майстори Пастърма чубрикована Гастро вакуум, 1 кг – цена 26,89 лв.; Натурални маслини Колосал, 1 кг – цена 7,90 лв.; Черни маслини Делфи, 1 кг – цена 8,90 лв.; Руска салата Веселина, 1 кг – цена 6,99 лв.; Апетито Салата Аркадия, 1 кг – цена 7,49 лв.; СБА Пиле охладено, 1 кг – цена 5,99 лв.; СБА Пилешко горно бутче охладено, 1 кг – цена 5,39 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 13 Април – 19 Април 2023

ЦБА Каталог Брошура Великден 06 Април – 12 Април 2023