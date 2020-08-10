ЦБА Каталог Брошура 13 Август – 19 Август 2020 и 06 Август – 12 Август 2020

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Пуешка пържола от бут, без кожа, охладена, 1 кг – цена 6,69 лв.; Casa Lunardi Вино совиньон блан/шардоне/пино гриджо, 750 мл – цена 5,99 лв.; Елит Мес Шпек Бургас Гасто, вакуум, 1 кг – цена 7,90 лв.; Milka Шоколад, различни видове, 85-100 гр – цена 1,39 лв.; Болярка бира, 2 л – цена 1,89 лв.; Комплект Tchino Family/Gold Разтворимо кафе, 2×100 гр + Чаша за фрапе – цена 8,99 лв.; ЦБА Ориз, 500 гр – цена 0,99 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 13 Август – 19 Август 2020



ЦБА Каталог Брошура 06 Август – 12 Август 2020