Българско свинско месо в новата брошура на ЦБА: Котлет, бут без кост или плешка без кост, 1 кг – цена 6,49 лв.; Гърди с кост или врат с кост, 1 кг – цена 6,99 лв.; Телешка луканка вакуум Еко мес, 180 гр – цена 4,99 лв.; Кисело мляко 2% Димитър Маджаров 400 гр – цена 0,79 лв.; Ябълки шарени, произход Полша, 1 кг – цена 1,79 лв.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Девня, Добрич, Дряново, Каварна, Нови Пазар, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел, Трявна и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 12 Април – 18 Април 2018



ЦБА Каталог Брошура Великден 05 Април – 11 Април 2018



ЦБА Каталог Брошура Великден 05 Април – 11 Април 2018