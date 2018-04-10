ЦБА Каталог Брошура 12 Април – 18 Април 2018

Публикувано в на 10 април 2018 admin

Българско свинско месо в новата брошура на ЦБА: Котлет, бут без кост или плешка без кост, 1 кг – цена 6,49 лв.; Гърди с кост или врат с кост, 1 кг – цена 6,99 лв.; Телешка луканка вакуум Еко мес, 180 гр – цена 4,99 лв.; Кисело мляко 2% Димитър Маджаров 400 гр – цена 0,79 лв.; Ябълки шарени, произход Полша, 1 кг – цена 1,79 лв.

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ЦБА Каталог Брошура 12 Април – 18 Април 2018


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