ЦБА Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2024 и 04 Юли – 10 Юли 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Лесидрен Кисело мляко 3,6%, 400 гр – цена 1,19 лв.; Северняче Кисело мляко 2%, 500 гр – цена 1,09 лв.; Дубравия Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 9,90 лв.; Боженци Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 1 кг – цена 13,99 лв.; Ведраре Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 7,99 лв.; Ралица Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 6,99 лв.; Димитър Маджаров Крави кашкавал вакуум, БДС, 380 гр – цена 8,99 лв.; Здравец Крави кашкавал ръчен вакуум, 520 гр – цена 11,79 лв.; Сакарела Крави кашкавал Сакарски вакуум, 440 гр – цена 6,99 лв.; Веселина Салата Рулца от раци, 1 кг – цена 10,90 лв.; Веселина Тиквички с млечен сос, 1 кг – цена 9,39 лв.; Натурални маслини Колосал 121/140, 1 кг – цена 9,90 лв.; Кайма смес, охладена, 1 кг – цена 10,99 лв.; Крехка пуешка пържола от бут, охладена, 1 кг – цена 9,79 лв.; Пиле охладено , 1 кг – цена 5,99 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

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