ЦБА Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2021 и 04 Март – 10 Март 2021

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Пуешка пържола от бут, без кожа, охладена, 1 кг – цена 6,19 лв.; Natura Боб, белен, 500 гр – цена 1,54 лв.; Лактима Прясно мляко 3% Балкан, 1 л – цена 1,69 лв.; Лудогорие Краве сирене, 1 кг – цена 5,49 лв.; BG Line Халва бяла с фъстъци, 200 гр – цена 1,29 лв.; Tchibo Family Кафе мляно, 500 гр – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини CBA тук.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com



ЦБА Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2021



ЦБА Каталог Брошура 04 Март – 10 Март 2021