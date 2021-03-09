ЦБА Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2021 и 04 Март – 10 Март 2021

Публикувано в на 9 март 2021 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Пуешка пържола от бут, без кожа, охладена, 1 кг – цена 6,19 лв.; Natura Боб, белен, 500 гр – цена 1,54 лв.; Лактима Прясно мляко 3% Балкан, 1 л – цена 1,69 лв.; Лудогорие Краве сирене, 1 кг – цена 5,49 лв.; BG Line Халва бяла с фъстъци, 200 гр – цена 1,29 лв.; Tchibo Family Кафе мляно, 500 гр – цена 6,99 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2021


ЦБА Каталог Брошура 04 Март – 10 Март 2021

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