ЦБА Каталог Брошура 11 Април – 17 Април 2024 и 04 Април – 10 Април 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Краставици Произход Гърция, 1 кг – цена 2,69 лв.; Моркови, 1 кг – цена 1,49 лв.; Зеле пролетно, 1 кг – цена 2,39 лв.; Боженци Кисело мляко 2,2%, 400 гр – цена 1,29 лв.; Ралица Кисело мляко 3,6%, 400 гр – цена 1,39 лв.; Harmonica Bio Кисело мляко 2%/3,6%, 400 гр – цена 2,19 лв.; Габрово Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 9,90 лв.; Милкком Краве сирене бяло, саламурено, 800 гр – цена 10,90 лв.; Димитър Маджаров Краве сирене бяло, саламурено ЗНП вакуум, 400 гр – цена 8,99 лв.; Лесидрен Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 5,99 лв.; Пастир Козе/ Овче сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 5,69 лв.; Горица Краве кашкавал пита, 1 кг – цена 14,90 лв.; Боженци Краве кашкавал вакуум, 1 кг – цена 19,90 лв.; Хаджийски и фамилия Краве кашкавал вакуум, 300 гр – цена 6,99 лв.; Тексен Черни маслини Услу, в масло Произход Турция, 1 кг – цена 8,49 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 11 Април – 17 Април 2024

ЦБА Каталог Брошура 04 Април – 10 Април 2024