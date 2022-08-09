ЦБА Каталог Брошура 11 Август – 17 Август 2022 и 04 Август – 10 Август 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Алфа Фарм Кюфтета, охладени, 10×50 гр – цена 2,99 лв.; Campagna Балсамов оцет, 500 мл – цена 3,49 лв.; Filippo Berio Маслиново масло Екстра върджин, 1 л – цена 13,99 лв.; Milka Шоколад, различни видове, 100 гр – цена 1,79 лв.; Rubino Чушкопек, 1600 W мощност – цена 39,99 лв.; Праскови, 1 кг – цена 1,69 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини CBA тук.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 11 Август – 17 Август 2022

ЦБА Каталог Брошура 04 Август – 10 Август 2022