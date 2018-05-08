В новата брошура на ЦБА ще видите: Печено свинско филе с карамелена коричка Тандем – цена 15,90 лв.; Свинско месо за готвене, охладено, 1 кг – цена 4,99 лв.; Розови домати, произход Турция, 1 кг – цена 2,89 лв.; Бира Загорка Специално, 500 мл кен – цена 0,89 лв.; Ракия Ямболска гроздова Винпром Ямбол, 1 л – цена 8,90 лв.; Шампоан Пантен, различни видове, 250 мл – цена 2,90 лв.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Девня, Добрич, Дряново, Каварна, Нови Пазар, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел, Трявна и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 10 Май – 16 Май 2018



ЦБА Каталог Брошура 03 Май – 09 Май 2018