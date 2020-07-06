ЦБА Каталог Брошура 09 Юли – 15 Юли 2020

Публикувано в на 7 юли 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Paradiso Mediterraneo Вино, различни сортове, 750 мл – цена 6,99 лв.; Costa Doro Olivizia Маслиново масло, 1 л – цена 8,99 лв.; Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 6,29 лв.; Pringles Чипс със сол, 165 гр – цена 2,99 лв.; Nestle Familia Falaxy Сладолед ванилия или какао, 73 гр – цена 0,75 лв.; J&B Уиски, 700 мл – цена 17,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини CBA тук.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com


ЦБА Каталог Брошура 09 Юли – 15 Юли 2020


ЦБА Каталог Брошура 02 Юни – 08 Юни 2020

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Т Маркет Каталог Брошура 07 Юли – 13 Юли 2020 Т Маркет Каталог Брошура 07 Юли – 13 Юли 2020

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Краве масло President 82%, 200 гр - цена 3,79 ...
Магазинъ 345 Каталог Брошура 06 Юли – 12 Юли 2020 Магазинъ 345 Каталог Брошура 06 Юли – 12 Юли 2020

В новия каталог-брошура на Магазини 345 ще откриете: Кренвирши Класик или с пилешко филе Леки, 1 кг ...
Кауфланд Каталог Брошура Вестник Брей 06 Юли – 12 Юли 2020 Кауфланд Каталог Брошура Вестник Брей 06 Юли – 12 Юли 2020

В новия каталог-брошура на Кауфланд ще откриете: Брей! Сурова наденица, 550 гр - цена 4,35 лв.; Вита ...