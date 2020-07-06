В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Paradiso Mediterraneo Вино, различни сортове, 750 мл – цена 6,99 лв.; Costa Doro Olivizia Маслиново масло, 1 л – цена 8,99 лв.; Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг – цена 6,29 лв.; Pringles Чипс със сол, 165 гр – цена 2,99 лв.; Nestle Familia Falaxy Сладолед ванилия или какао, 73 гр – цена 0,75 лв.; J&B Уиски, 700 мл – цена 17,99 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com



ЦБА Каталог Брошура 09 Юли – 15 Юли 2020



ЦБА Каталог Брошура 02 Юни – 08 Юни 2020