ЦБА Каталог Брошура 09 Май – 15 Май 2024 и 02 Май – 08 Май 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА ще откриете: Северняче Кисело мляко 2%, 500 гр – цена 1,09 лв.; Ралица Кисело мляко 3,6% , 400 гр – цена 1,39 лв.; Димитър Маджаров Краве сирене бяло, саламурено ЗНП, вакуум, 400 гр – цена 8,99 лв.; Габрово Краве сирене бяло, саламурено, 1 кг – цена 9,90 лв.; Милком Краве сирене бяло, саламурено, 800 гр – цена 9,99 лв.; Горица Краве кашкавал пита, 1 кг – цена 14,90 лв.; Пастир Краве кашкавал вакуум, 400 гр – цена 10,39 лв.; Боженци Краве кашкавал вакуум, 1 кг – цена 19,90 лв.; Натурални маслини Колосал 121/140, 1 кг – цена 9,90 лв.; Веселина Салата Чушки с чесън/ Ролца от раци, 1 кг – цена 10,90 лв.; Вкусно Брашно тип 500, 1 кг – цена 1,29 лв.; Фамилекс Ориз Екстра, 1 кг – цена 3,89 лв.; Акцент Кафява захар Демерара, 400 гр – цена 1,99 лв.; Фамилекс Грах, 400 гр – цена 1,49 лв.; Патладжан белен, печен, 540 гр – цена 3,99 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

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