ЦБА Каталог Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023 и 01 Юни – 07 Юни 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Пилешки бутчета охладени, 1 кг – цена 4,79 лв.; Шампоан хиалурон/дрийм лонг/ аргинин резист, 400 мл – цена 8,79 лв.; Шампоан/ Балсам хиалурон/дрийм лонг/ аргинин резист, 250/ 200 мл – цена 6,49 лв.; Meggle Прясно мляко 3,2% УХТ, 1 л – цена 2,49 лв.; Боженци Кисело мляко 2,2%, 400 гр – цена 1,29 лв.; Пастир Краве сирене бяло, саламурено вакуум, 400 гр – цена 7,69 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура 08 Юни – 14 Юни 2023

ЦБА Каталог Брошура 01 Юни- 07 Юни 2023