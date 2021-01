ЦБА Каталог Брошура 07 Януари – 13 Януари 2021 и Декември 2020 – 03 Януари 2021

В новия каталог-брошура на CBA ще откриете: Пилешки хапки CBA, замразени, 500 гр – цена 2,09 лв.; Маншон от пилешки крила, охладен, 1 кг – цена 3,89 лв.; Елит Мес Тетевенски суджук, 1 кг – цена 23,90 лв.; CBA Прясно мляко 1.5%, 1 л – цена 1,29 лв.; Be Газирана напитка, безалкохолна, различни видове, 1.5 л – цена 0,99 лв.; Nestle After Eight Бонбони, 200 гр – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини CBA тук.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com



