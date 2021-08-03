ЦБА Каталог Брошура 05 Август – 11 Август 2021 и 29 Юли – 04 Август 2021

В новата брошура-каталог на CBA ще откриете: Costa D’Oro Olivizia Маслиново масло, 1 л – цена 9,99 лв.; Natura Ориз Бисерен, 500 гр – цена 0,99 лв.; Свински врат с кост, охладен, 1 кг – цена 5,79 лв.; Segafredo Intermezzo Кафе мляно, 250 гр – цена 4,79 лв.; Schogetten Шоколад, различни видове, 100 гр – цена 1,49 лв.; Червен пипер, 1 кг – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини CBA тук.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cbabg.com

ЦБА Каталог Брошура 05 Август – 11 Август 2021

ЦБА Каталог Брошура 29 Юли – 04 Август 2021