ЦБА Каталог Брошура Черен Петък 23 Ноември – 29 Ноември 2023 и 16 Ноември – 22 Ноември 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА ще откриете: Свински гърди с кост, охладени, 1 кг – цена 9,99 лв.; Карначе охладено, 1 кг – цена 11,99 лв.; Жар Кайма Родопа охладена, 500 гр – цена 4,99 лв.; АМЕТА Пилешко филе охладено, 1 кг – цена 14,29 лв.; Горни пилешки бутчета охладени, 1 кг – цена 5,39 лв.; Елит Мес Луканка, 1 кг – цена 24,89 лв.; Ивет Бузи пушени паприковани, 1 кг – цена 10,19 лв.; Чех Свинско филе пушено вакуум/ гастро, 1 кг – цена 14,89 лв.; Елит Мес Суджук за скара вакуум/гастро, 1 кг – цена 12,89 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Сланина паприкована/пушена вакуум, 1 кг – цена 13,39 лв.; ЕЛИТ МЕС Суджук мераклийски, 170 гр – цена 4,29 лв. и много други.

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Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Велико Търново, Габрово, Девня, Добрич, Долни Чифлик, Дряново, Каварна, Лясковец, Нови Пазар, Плевен, Провадия, Русе, София, Стражица, Тервел и Тутракан.

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ЦБА Каталог Брошура Черен Петък 23 Ноември – 29 Ноември 2023

ЦБА Каталог Брошура 16 Ноември – 22 Ноември 2023