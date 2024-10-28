ЦБА Болеро Каталог Брошура 31 Октомври – 06 Ноември 2024 и 24 Октомври – 30 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат кост, охладен продукт, 1 кг – цена 8,39 лв.; Шол от свински бут, охладен продукт, 1 кг – цена 8,59 лв.; Пилешко филе Лудогорско пиле, охладен продукт, 1 кг – цена 11,99 лв.; Петрохан за скара Жар, охладен продукт, 1 кг – цена 8,29 лв.; Краве сирене Ралица, 1 кг – цена 12,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Бачо Киро, 1 кг – цена 15,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Родопчанка, 1 кг – цена 19,69 лв.; Краве сирене Мероне ЗНП, 400 гр – цена 6,99 лв.; Цедено кисело мляко Булгареа 10% , 500 гр – цена 2,49 лв.; Кисело мляко Домлян 3,6%, 500 гр – цена 1,55 лв.; Кисело мляко Родопея 2%, 500 гр – цена 1,25 лв.; Шпек Белица Елит Мес, 1 кг – цена 10,89 лв.; Шунка от бут Тагара ВАК, 1 кг – цена 13,99 лв.; Пушена царска сланина Родопа Троян ВАК, 1 кг – цена 13,89 лв.; Свинска пушена плешка Чех, 1 кг – цена 11,39 лв.; Свински пушени ребра Екстра Мес, 1 кг – цена 10,99 лв.; Наденица Родопска Деликатес Житница, 1 кг – цена 9,99 лв.; Бахур МК Свищов, 1 кг – цена 9,99 лв. и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 31 Октомври – 06 Ноември 2024

ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Октомври – 30 Октомври 2024