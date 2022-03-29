ЦБА Болеро Каталог Брошура 31 Март – 06 Април 2022 и 24 Март – 30 Март 2022

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Ябълка Крипс Пинк, 1 кг – цена 0,79 лв.; Свински джолан с кост, 1 кг – цена 5,29 лв.; Пилешки крила, 1 кг – цена 3,99 лв.; Краве масло Саяна, 250 гр – цена 3,99 лв.; Кафе разтворимо Нескафе, 2×250 гр + Чаша – цена 15,59 лв.; Шоколадови бонбони Пиастен Долче Делиция, 400 гр – цена 3,79 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 31 Март – 06 Април 2022

ЦБА Болеро Каталог Брошура 24 Март – 30 Март 2022