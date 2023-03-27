ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Март – 05 Април 2023 и 23 Март – 29 Март 2023

Публикувано в на 29 март 2023 Mladen

В новия каталог – брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 8,29 лв.; Агнешка дроб сърма комплект, 1 кг – цена 9,99 лв.; Пилешка пържола с кожа, 1 кг – цена 7.29 лв.; Кашкавал от краве мляко Сакарела, 1 кг – цена 14,89 лв.; Сирена краве Бачо Киро, 1 кг – цена 11,39 лв.; Шоколадови бонбони Тофифи класик, 125 гр – цена 3,19 лв.; Кисело мляко Чех 2%, 400 гр – цена 0,75 лв.; Суджук Мераклийски, 170 гр – цена 3,39 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Март – 05 Април 2023

ЦБА Болеро Каталог Брошура 23 Март – 29 Март 2023

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Май Маркет Каталог Брошура 30 Март – 19 Април 2023 и 16 Март – 29 Март 2023 Май Маркет Каталог Брошура 30 Март – 19 Април 2023 и 16 Март – 29 Март 2023

В новия каталог-брошура на Май Маркет ще откриете: Бадем Елит, 50 гр, филиран - цена 2,29 лв.; ...
ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Март – 05 Април 2023 и 23 Март – 29 Март 2023 ЦБА Коме Каталог-Брошура 30 Март – 05 Април 2023 и 23 Март – 29 Март 2023

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Свински врат без кост* от витрина с обслужване, 1 ...
ProMarket Каталог Брошура 31 Март – 06 Април 2023 и 24 Март – 30 Март 2023 ProMarket Каталог Брошура 31 Март – 06 Април 2023 и 24 Март – 30 Март 2023

В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Масло 82% Deutsche Markenbutter, 250 г - цена 3,99 лв.; ...