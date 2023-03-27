ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Март – 05 Април 2023 и 23 Март – 29 Март 2023

В новия каталог – брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 8,29 лв.; Агнешка дроб сърма комплект, 1 кг – цена 9,99 лв.; Пилешка пържола с кожа, 1 кг – цена 7.29 лв.; Кашкавал от краве мляко Сакарела, 1 кг – цена 14,89 лв.; Сирена краве Бачо Киро, 1 кг – цена 11,39 лв.; Шоколадови бонбони Тофифи класик, 125 гр – цена 3,19 лв.; Кисело мляко Чех 2%, 400 гр – цена 0,75 лв.; Суджук Мераклийски, 170 гр – цена 3,39 лв. и много други.
Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.
За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg
ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Март – 05 Април 2023
ЦБА Болеро Каталог Брошура 23 Март – 29 Март 2023