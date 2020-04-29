ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Април – 06 Май 2020

Публикувано в на 29 април 2020 admin

В новия каталог-брошура на ЦБА Болеро ще откриете: Свински врат без кост, 1 кг – цена 7,69 лв.; Пилешка пържола от бут, 1 кг – цена 4,59 лв.; Българско агнешко месо, 1 кг – цена 12,59 лв.; Прясно мляко Саяна 1,5%, 1 л, 1+1 брой – цена 2,26 лв.; Разтворимо кафе Нова Бразилия класик, 90 гр, 1+1 брой – цена 5,98 лв.; Краве сирене На Хорото, 800 гр – цена 4,59 лв.; Омекотител Сенсимо, 900 мл, 1+1 брой – цена 4,58 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

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ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Април – 06 Май 2020

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