ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Април – 06 Май 2026

Публикувано в на 30 април 2026

В новата брошура-каталог на ЦБА Болеро ще откриете: ПИЛЕШКИ МАНШОНЧЕТА МАРИНОВАНИ кг – цена 2,99 €; ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА БЕЗ КОЖА КГ – цена 4,89 €; СУДЖУК ДОМАШЕН СТЕЛЕШКО МОЛЕРИТЕ 170 г – цена 3,79 €; ПОДАРЪЧНИ КОМПЛЕКТИ GALERIA ВИДОВЕ 2 части + несесер – цена 8,69 €; ОРИЗ АРИВА БАЛДО 1кг – цена 1,94 €; СИРЕНЕ КРАВЕ СТРАНДЖА КГ – цена 4,59 €; ПРЯСНО Мляко НАБОРЪ 3% 17 – цена 1,00 €; КИСЕЛО МЛЯКО ТОНУС 4,5% 2×400Г – цена 0,86 €; ЛУКАНКА КЛАСИК ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ ЕЛИТ МЕС 170Γ – цена 1,89 €; ПРЪЧИЦИ ЛОВДЖИЙСКИ МАЙСТОР ЦВЕТКО КГ – цена 11,99 € и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 30 Април – 06 Май 2026

