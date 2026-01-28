ЦБА Болеро Каталог Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026 и 22 Януари – 28 Януари 2026

В новия каталог-брошура на магазини ЦБА Болеро ще откриете: Свински ВРАТ С КОСТ КГ, охладен продукт, 1 кг – цена – цена 3,49 €; СВИНСКО КОНТРА ФИЛЕ, охладен продукт, 1 кг – цена 3,99 €; ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА С КОЖА КГ, охладен продукт, 1 кг – цена – цена 3,79 €; НАДЕНИЦА С ПРАЗ АЛФА ФАРМ К, охладен продукт, 1 кг – цена – цена 4,99 €; ПИЛЕ ЛУДОГОРСКО КГ, охладен продукт, 1 кг – цена – цена 2,69 €; КАЙМА РОДОПА ТРОЯН 500Г, охладен продукт, 1 кг – цена – цена 2,65 €; КАРНАЧЕ РОДОПА ТРОЯН 400г, охладен продукт – цена 2,99 €; САЛАМ ХАМБУРГСКИ/ КАМЧИЯ ТЕЛЕШКИ НАШАТА ТРАПЕЗА – цена 1,29 €; ШПЕК КЛАСИК/ БУРГАС ДЕЛИКАТЕСЕН СУХ ШПЕК ОРЕХИТЕ 200r/ 230г+30 – цена 3,09 €; МАСЛИНИ ГРЪЦКИ РЕГИНА КАЛАМАТА БЛОНД К – цена 4,25 €; ВАФЛА БЕЗ ДОБАВЕНА BETTR ЗАХАР С ЛЕШНИК И НАКАО С КРЕМ КАШУ И ЯГОДИ ЗОГ – цена 0,63 € и много други.

Верига CBA Болеро разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA Болеро: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026

ЦБА Болеро Каталог Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026