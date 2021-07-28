ЦБА Болеро Каталог Брошура 29 Юли – 04 Август 2021 и 22 Юли – 28 Юли 2021

Публикувано в на 28 юли 2021 admin

В новата брошура-каталог на ЦБА Болеро ще откриете: Свински котлет, 1 кг – цена 6,29 лв.; Пиле Братфертиг Градус, прясно, 1 кг – цена 4,49 лв.; Пресен суджук МК Свищов Телешки, 1 кг – цена 8,39 лв.; Свински врат без кост, 1 кг – цена 7,29 лв.; Бисквити мюсли Престиж фибри/ябълка/шоколад, 94 гр – цена 0,99 лв. и много други.

Верига CBA разполага със супермаркети в градовете: Бургас, Созопол, Поморие, Царево и Черноморец.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети CBA: www.cba.bg

ЦБА Болеро Каталог Брошура 29 Юли – 04 Август 2021

ЦБА Болеро Каталог Брошура 22 Юли – 28 Юли 2021

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